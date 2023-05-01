مسرحية «عجيب وعجيبة» تبدأ عروضها على خشبة مسرح السلام

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح مساء أمس، افتتاح العرض المسرحي «عجيب وعجيبة»، من إنتاج فرقة المسرح الحديث برئاسة الفنان محسن منصور، وذلك بمسرح السلام بشارع القصر العيني.

معلومات عن «عجيب وعجيبة»

يعد عرض عجيب وعجيبة المشروع التاسع ضمن سلسلة المشروعات التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار 2023 عام جديد ومسرح جديد.

يأتي ذلك بعد افتتاح العروض المسرحية حلمك عليك إنتاج فرقة مسرح الشباب، «الملك همام وعصابة الضباع» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، «بعد آخر رصاصة» من إنتاج فرقة الغد، «بيت روز» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، «جنة كوكى» إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، وتدشين مدرسة العصفوري للمخرجين الشباب، وعرضي «سيب نفسك» إنتاج فرقة مسرح الحديث، و«طيب وأمير» من إنتاج المسرح الكوميدي.

أبطال «عجيب وعجيبة»

يُذكر أنَّ عرض «عجيب وعجيبة» من بطولة سيد الرومي، ودعاء رمضان، وإيهاب بكير، ووليد أبو ستيت، ورضا طلبة، ومحمد الصغير ومجموعة من فناني فرقة المسرح الحديث، من تأليف سعيد حجاج، ديكور سارة شكري، وأزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف، وأشعار محمد علي هاشم، وموسيقى وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، وأراجوز اسلام احمد ،خيال ظل نور سمير، من إخراج محمد الصغير.