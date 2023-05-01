تجديد حبس الزوج المتهم بقتل عروسه بعد 48 ساعة من زفافهما في طنطا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة طنطا، في محافظة الغربية، تجديد حبس الزوج المتهم بقتل عروسه بعد 48 ساعة من حفل زفافهما 15 يوما على ذمة التحقيق.

تمثيل الواقعة

وقال أيمن الشبيني، محامي أسرة عروس طنطا لـ«الوطن»، إن الزوج المتهم قام بتمثيل الجريمة صباح يوم الجمعة الماضي داخل مسكن الزوجية بقرية كفر داود، برفقة حراسة أمنية مشددة، واعترف بارتكاب الواقعة.

طعنات متفرقة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد قيام زوج بإنهاء حياة زوجته، والتي عرفت إعلاميا بـ«بعروس طنطا»، داخل غرفة نومها، بعد أن سدد عدة طعنات نافذة ومتفرقة لها، وذلك بعد 48 ساعة من حفل زفافهما، بقرية كفر داود التابعة لدائرة مركز شرطة طنطا.

وأجرت المباحث الجنائية التحريات والمعاينة اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتبين مقتل عروس تدعى آية حمودة الشيبني، 25 عاما، بـ8 طعنات نافذة ومتفرقة، وقطع في أحد أصابع اليد، داخل غرفة نومها، بقرية كفر داود، بعد 48 ساعة من حفل زفافها، وتم التحفظ على الجثة وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.

التصريح بدفن الجثة

وكانت جهات التحقيق قررت التصريح بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها، لدفنها في مسقط رأسها بمقابر العائلة، بعد انتهاء الطب الشرعي، وشيع أهالي قرية كفر داود جثمان عروس طنطا إلى مثواه الأخير يوم الخميس الماضي عقب الانتهاء من صلاة الجنازة عليها، في مشهد جنائزي مهيب، ووسط حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع واتشحت السيدات بسواد حزناً على فراقها.