رابط الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر مايو بعد الزيادة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي كيفية الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي مايو 2023 بعد زيادة 15%، من خلال الموقع الرسمي والخط الساخن 19680، مشيرة إلى أن الصرف سيكون بعد 14 يوما من الآن لنحو 5.2 مليون أسرة.

كيفية الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي

وأوضحت التضامن أنه يجرى الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي مايو 2023 بعد الزيادة من خلال اتباع الخطوات التالية :

- دخول المستعلم على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اللينك المرفق هنا، للاستعلام عن موقف تكافل وكرامة.

- إدخال الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقمًا في المكان المخصص لذلك.

- إدخال الرقم القومي يجرى الضغط على استعلام، لمعرفة قيمة تكافل وكرامة بالرقم القومي مايو2023، إذا كان مستفيد من البرنامج.

- يمكن من خلال الاستعلام معرفة نوع بطاقة الدعم سواء بطاقة تكافل أو بطاقة كرامة، كما يمكن معرفة حال البطاقة سواء متوقفة أو سارية .

من جانبها، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة احتلت الصدارة في تَطبِيق سياسات الشمول المالي، مشيرة إلى أنه جرى استخراج نحو 11,5 مليون بطاقة ميزة لِمسْتفيدي الوزارة بمختلف كياناتها.

عدد المستفيدين من أصحاب المعاشات

ولفتت إلى أن نسبة شمول النساء 64%، كما أن 60% من أَصحاب المعاشات أو المستحقين للمعاشات من النساء بإجمالي 6,5 مِلْيون بطاقة، بينما تحتل النصيب الأصغر من المؤمن عليهم بإجمالي 3,3 مليون وبنسبة 24 %، مشيرة إلى أنه جرى سداد ديون 5000 غارمة من المحْكوم عليهِم لإخلاء سبيلهم.