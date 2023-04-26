5 خطوات للاستعلام عن معاش «تكافل وكرامة».. يصرف خلال أيام بزيادة 25%

ينتظر المستفيدون من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، موعد صرف معش تكافل وكرامة خلال الأيام المقبلة، حيث يتم صرف قيمة برنامج الدعم النقدي للمستفيدين يوم 15 من كل شهر، ويوافق يوم الإثنين 15 مايو المقبل، بزيادة قدرها 25%، لإجمالي 5.2 مليون أسرة.

صرف قيمة برنامج الدعم النقدي للمستفيدين يوم 15 من كل شهر

ومع قرب موعد صرف معاش تكافل وكرامة، يبحث بعض المستفيدين عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، باستخدام الرقم القومي الخاص بالمستفيد، وذلك عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، هناك عدد من الخطوات التي يجب إتباعها للاستعلام عن معاش برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وتتمثل في:

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

2- ثم اختيار «بوابة الاستعلام والشكاوى» لبرنامج تكافل وكرامة.

3- يتم تسجيل الرقم القومي للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة.

4- ثم الضغط على كلمة «استعلام».

5- ستظهر مجموعة من البيانات الخاصة بصاحب كارت تكافل أو كرامة.