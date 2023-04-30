رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023.. اعرف التفاصيل

تزامنًا مع بدء صرف دعم تكافل وكرامة شهر مايو 2023، بعد أسبوعين من الآن، وتحديدًا في 15 مايو 2023، أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أنَّه تمّ إتاحة رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال الخط الساخن.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

ومن خلال رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، يمكن معرفة أسماء المقبولين، إذ يتمّ الاستعلام كالتالي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذ الرابط.

- إدخال الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقمًا في المكان المخصص لذلك .

- يضغط المتقدم للحصول على تكافل وكرامة على استعلام.

- بمجرد الاستعلام يتم معرفة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023.

- يتم معرفة نوع بطاقة الدعم من خلال الاستعلام .

- يظهر على الفور حالة بطاقة التكافل والكرامة، سواء متوقفة أو سارية أو متجمدة.

- في حالة إذا تمّ القبول في البرنامج يظهر للمستعلم على الفور قيمة الدعم.

- من خلال الاستعلام يمكن تقديم شكوى، وتحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات.

- كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.

- يسجل المواطن القائم بالشكوى الرقم القومي له، ثم الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

- يتمّ اختيار المحافظة، ثم اختيار الإدارة الاجتماعية والمركز وكذلك قسم الشرطة التابع له.

- ستظهر بشكل تلقائي في حالة أنّ المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.

التقديم لتكافل وكرامة مجانًا

وأشارت التضامن الاجتماعي، إلى أنَّه يتمّ التقديم للحصول على تكافل وكرامة من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة مجانا دون دفع أي رسوم.