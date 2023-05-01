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ضبط شخصين بتهمة الاعتداء على آخر خلال لعب كرة القدم في بورسعيد

كتب:

محمد بركات
12:05 م | الإثنين 01 مايو 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ مصاب بجرح قطعي بالجبهة وكسر بالجمجمة بتضرره من شخصين لاعتدائهما عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها باستخدام قطعة حجرية.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما مقيمان بمحافظة بورسعيد، وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء مباراة كرة قدم بدائرة القسم تطورت إلى مشاجرة.

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