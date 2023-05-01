تفاصيل الرعاية المقدمة من «القومي لأسر الشهداء» خلال 30 يوما

كشف المجلس القومي رعاية أسر الشهداء والمصابين، عن جهود الرعاية الصحية خلال شهر أبريل 2023، في إطار تكليفات اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس، لافتا إلى صرف 652 روشتة علاجية للأمراض المزمنة وغير المزمنة، وتحويل 129 مستفيدا للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها المجلس، وتحويل 67 مستفيدا لإجراء أشعة وتحاليل، وإجراء 5 عمليات جراحية، فضلا عن استقبال 119 مستفيدا لتوقيع الكشف الطبي عليهم داخل العيادات الداخلية بالمقر الخدمي للمجلس.

وعلى صعيد خدمات الرعاية الإجتماعية، أوضح المجلس في بيان عنه، أنّه استقبل 320 مستفيدا في المقر الخدمي والمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة لتقديم الالتماسات والرد على الاستفسارات.

استخراج 14 اشتراك مترو الأنفاق

وأوضح المجلس، أنّه جرى استخراج 14 اشتراك مترو الأنفاق، وتسليم 33 كارنيه مستفيد ونقل عام، وإعفاء 24 مستفيدا من مصروفات التعليم بالمراحل الدراسية المختلفة.

توزيع 102 كرتونة رمضان على الأسر الأكثر إحتياجاً

ولفت إلى تحويل ملفين مستفيدين إلى هيئة التأمينات والمعاشات، لبدء إجراءات صرف المعاش وتنظيم 5 فعاليات وأمسيات ثقافية وترفيهية، وإقامة حفل لتكريم أمهات الشهداء وتوزيع الهدايا عليهم بعدد من المحافظات، كما جرى توزيع 102 كرتونة رمضان على الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق مع المحافظات المختلفة.