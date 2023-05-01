أسعار الحديد اليوم الاثنين.. «عز» و«السويس» الأقل سعرا

أعلنت مصانع الحديد المحلية أسعارها الجديدة لتسليمات شهر مايو، وجاءت شركة حديد عز وشركة السويس في مقدمة الشركات صاحبة السعر الأقل، إذ بلغ سعر الطن لدى الأولى 32 ألفا و135 جنيها، والثانية 32 ألفا و50 جنيها، وهو نفس سعر طن حديد المصريين.

وبحسب القائمة التي أعلنتها المصانع اليوم، سجل سعر طن حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه، وهو السعر ذاته لحديد المراكبي، فيما سجلت أسعار مصانع حديد الدرفلة مستويات قياسية، حيث بلغ سعر طن حديد العشري 39 ألفا و500 جنيه، وحديد الجارحي 38 ألفا و760 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد مصر ستيل 40 ألف جنيه، تسليم مصنع، كما سجل سعر حديد الكومي 40 ألفا و500 جنيه، وسعر طن حديد 40 ألفا و400 جنيه، وسعر طن حديد الجيوشي 39 ألفا و500 جنيه.

تراجع خام الحديد

يأتي ذلك في وقت انخفضت فيه أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5% من خام الحديد لتسليمها في تيانجين الصيني إلى 105 دولارات للطن في أواخر أبريل، وهو أدنى مستوى في 5 أشهر، وسط مخاوف متزايدة بشأن انخفاض الطلب من صانعي الصلب الصينيين.

وبدأت أعمال البناء في الصين، أكبر مستهلك في العالم، في الانخفاض بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأول من 2023، ما زاد حدة المشاكل في قطاع العقارات المثقل بالديون في البلاد.

علاوة على ذلك، تم إجبار 40% من أفران الصلب في المركز الصيني لمدينة خبي على الإغلاق للصيانة، ما حد من شراء خام الحديد، وأضافت المخزونات الوفيرة من المواد الخام إلى الضغط الهبوطي.

وأبلغت شركة ريو، وهي واحدة من أكبر الموردين في العالم، عن قفزة أفضل من المتوقع بنسبة 15.4% في صادرات خام الحديد في الربع الأول بعد أن رفعت الإنتاج في منجم جواداي داري، كما سجلت فالي نموًا بنسبة 5.8% في إنتاج خام الحديد.