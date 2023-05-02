تشريح جثة أربعيني بعد وفاته في ظروف غامضة بالوايلي

قررت النيابة العامة، نقل جثة أربعيني يدعى «أحمد م. ح»، إلى مشرحة زينهم، بعد وفاته فجأة في ظروف غامضة متأثرا بإصابته بحاله أعياء شديدة، كما قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت أخذ عينات دموية وحشوية من جثمان المتوفي وإرسالها للمعمل الكيميائي في مصلحة الطب الشرعي لتحليل الكشف عن السموم.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها بشأن الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارا من مستشفى الدمرداش، يفيد باستقبال أربعيني مصاب بحالة إعياء شديدة ووفاته في قسم الطوارئ، وبالانتقال تبين العثور على جثة أربعيني يدعى «أحمد م. ح».

وبالفحص تبيّن خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، كما تبيّن أنّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.