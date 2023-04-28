العثور على جثة متعفنة لـ شاب في ظروف غامضة داخل منزله بالمقطم

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لشاب داخل منزله في المقطم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها لكشف غموض الواقعة، كما قررت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

انبعاث رائحة كريهة قاد لكشف الجثة

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهه من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال واستئذان النيابة العامة تم دخول الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى «سيد م م»، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه والجثة في حالة تعفن رمي كامل، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية.

معاينة الشقة

وكشفت معاينة الشقة سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.