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«الصحفيين» ترحّب بإخلاء سبيل عبيد وعبدالعزيز ورفع الحَجب عن «درب»

كتب:

سهيلة هاني
04:16 م | الإثنين 01 مايو 2023
خالد البلشي نقيب الصحفيين

خالد البلشي نقيب الصحفيين

رحّب نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، بقرار إخلاء سبيل الزميلين رؤوف عبيد وهشام عبدالعزيز، ورفع الحَجب عن موقع «درب»، وثمَّن نقيب الصحفيين القرارات، معبّرًا عن أمله أن يكون مقدمةً لإخلاء سبيل بقية الزملاء الصحفيين المحبوسين ورفع الحَجب عن باقي المواقع المحجوبة، والتي تعد ضمن مطالب النقابة لإطلاق الحريات الصحفية وتطوير التشريعات المنظِّمة للعمل الصحفي التي سيتم تقديمها للحوار الوطني.

وأكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ترحيبها بقرار الإفراج عن الزميلين، الذي يأتي بعد يوم من رفع الحَجب عن موقع «درب» وقبل ساعات من انطلاق الحوار الوطني الذي تأمل اللجنة أن يكون من بين نتائجه الإفراج عن باقي الزملاء المحبوسين ورفع الحَجب عن كل المواقع الصحفية المحجوبة، وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطوّل، وكذلك إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر ضمن حزمة من التشريعات المكمِّلة للدستور والمنظمة للعمل الصحفي وفي مقدمتها قانون حرية تداول المعلومات.

وتتوجه لجنة الحريات بالشكر للنائب العام ولكل من بذل جهدًا في سبيل الإفراج عن الزميلين، كما تتوجه اللجنة بالتهنئة لجموع الصحفيين في يومهم العالمي، وتتمنى أن تكون القرارات الأخيرة مقدمةً لحزمة من الإجراءات التي تعيد للصحافة قدرتها على التعبير عن آمال وهموم المواطنين.

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بقلم سهيلة هاني