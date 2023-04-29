حفلات الأوبرا اليوم وغدا بالقاهرة والإسكندرية.. التذاكر تبدأ من 40 جنيها

تنظم دار الأوبرا المصرية عدة حفلات غنائية وموسيقية متميزة على عدة مسارح تابعة لها بالقاهرة والإسكندرية، لتلبي اهتمامات الجمهور وأذواقه المتتوعة.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل حفلات الأوبرا المقامة اليوم وغدًا، من حيث المواعيد والأماكن وأسعار التذاكر.

أوركسترا القاهرة السيمفوني

يقام الحفل اليوم السبت 29 أبريل 2023 في تمام الساعة الـ 8 مساءً على المسرح الكبير، تبدا أسعار تذاكرها من 75 جنيها.

أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

يقام الحفل اليوم السبت 29 أبريل 2023 في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وتبدأ أسعار تذاكرها من 40 جنيها.

احتفالية عيد الأم لأسر وأبناء شهداء الشرطة والقوات المسلحة

تحتفل دار الأوبرا بعيد الأم لأسر وأبناء شهداء الشرطة والقوات المسلحة اليوم السبت 29 أبريل 2023 في تمام الساعة الـ8 مساءً على مسرح الجمهورية.

حفل موسيقى مؤلفات محمد عادل

يقام الحفل غدًا الأحد 30 أبريل 2023 في تمام الساعة الـ8 مساءً على المسرح الصغير، تبدأ أسعار تذاكرها من 100 جنيه.

فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية

يقام الحفل غدًا الأحد 30 أبريل 2023 في تمام الساعة الـ8 على مسرح الجمهورية، تبدأ أسعار التذاكر من 75 جنيها.

الفرقة القومية للموسيقى العربية

تنظم الفرقة القومية للموسيقى العربية حفلها، غدًا الأحد 30 أبريل 2023 الساعة الـ8 مساءً على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، لإحياء ذكرى عمار الشريعي والخال عبد الرحمن الأبنودي، وتبدأ أسعار التذاكر من 130 جنيها.

شروط حضور حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا

- تفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.

- الالتزام بالزي الرسمي «البدلة الكاملة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.