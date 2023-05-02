جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لمدارس تحسين الخطوط بسوهاج

أعلنت إدارة التعليم الابتدائي المركزي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصفين الأول والثاني بمدارس تحسين الخطوط بالدور الأول للمواد الرئيسية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصفين الأول والثاني بمدارس تحسين الخطوط بسوهاج، غدا الثلاثاء وتستمر حتى 7 مايو الجاري.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصفين الأول والثاني بمدارس تحسين الخطوط بسوهاج وهو كالتالي:

- الثلاثاء 2 مايو: امتحان مادة اللغة العربية ساعة ونصف، وامتحان خط الرقعة ساعة واحدة.

- الأربعاء 3 مايو: امتحان مادة خط الثلث العادي ساعة ونصف، وامتحان خط نسخ خلال ساعة واحدة.

- السبت 6 مايو: امتحان مادة خط الديواني ساعة واحدة، وامتحان خط الفارسي العادي ساعة واحدة.

- الأحد 7 مايو: امتحان مادة الرسم والزخرفة والمنظور، ساعتان ونصف.

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وضمت ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني بمدارس تحسين الخطوط للدور الأول بمايو الجاري، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، على أن يكون الخميس 4 مايو إجازة عيد العمال، ويبدأ الدور الثاني الأربعاء 5 يوليو.