احتجاجات «يوم تاريخي» بفرنسا.. اعتقال العشرات وإصابة شرطي بزجاجة حارقة

أكد مسؤولون فرنسيون قبل قليل، أنه تم إلقاء القبض على أكثر من 60 شخصاً من بين المشاركين في الاحتجاجات التي دعت إليها جماعات المعارضة واتحاد النقابات العمالية، لمناهضة التعديلات التي أقرها الرئيس إيمانويل ماكرون على قانون التقاعد، كما أصيب ضابط شرطة بعد تعرضه للرشق بزجاجة حارقة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية مساء الاثنين.

وزير الداخلية: الشرطة تواجه «أعمال بلطجة»

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن غالبية احتجاجات عيد العمال كانت سلمية، إلا أنه أشار إلى أنه «في باريس وليون ونانت، تواجه الشرطة أعمال عنف وبلطجة من جانب أشخاص جاءوا بهدف واحد، لقتل ضباط الشرطة، ومهاجمة ممتلكات الآخرين»، بحسب قوله.

وأضاف دارمانين «يجب ادانة هذا العنف دون تحفظ»، فيما توقعت النقابات العمالية، في وقت سابق، خروج مئات الآلاف من المتظاهرين في «يوم تاريخي» تشهده فرنسا اليوم الاثنين، بمناسبة عيد العمال، لإظهار دعمهم في أول يوم من أيام مايو، منذ إصلاحات معاشات الرئيس إيمانويل ماكرون المثيرة للجدل.

اشتباكت بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين

وتقضي التعديلات الجديدة على قانون التقاعد زيادة سن الإحالة للمعاش من 62 إلى 64 سنة، وعادةً ما يتم الاحتفال بعيد العمال، الذي يصادف يوم 1 مايو، في العديد من البلدان كيوم للاحتفال بحقوق العمال، من خلال المسيرات والمسيرات وغيرها من الأحداث.

ووقعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية مع مجموعات من المتظاهرين في عدة مدن، واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، بينما رشق المتظاهرون الضباط بزجاجات حارقة وألعاب نارية، وأحرقوا دراجات مشاركة في الركوب، وحطموا محطات الحافلات.

وفي ليون ونانت، أضرمت النيران في بعض المركبات، ودمرت أماكن العمل، نتيجة أعمال عنف أثناء الاحتجاجات على التعديلات المثيرة للجدل.