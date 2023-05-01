إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي ببني سويف

أصيب 8 أشخاص اليوم الاثنين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل على الطريق الدائري أمام قرية بني هارون بدائرة مركز بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين بزراعي بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل بالطريق الدائري أمام قرية بني هارون بدائرة مركز بني سويف، نتج عنه إصابة 8 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجار تقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم ياسمين محمد فؤاد 20 سنة، هدى كامل فواد 31 سنة، جهاد محمد إحسان 24 سنة، هبة عبد الرحمن حسن 38 سنة، مصابات بجروح وكدمات.

كما أصيب جمعة سيد حسين 70 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد سمير محمد 37 سنة باشتباه خلع بالكتف الأيسر، نريمان عادل طه 20 سنة، مصابة بجروح وكدمات، وآمال سميح علي 38 سنة، جروح وكدمات.