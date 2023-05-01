مطاردة «أخطر مجرم» في تكساس بالطائرات والحيوانات.. هل قبض عليه؟

«أخطر مجرم في تكساس».. لقب يحمله رجل أمريكي بعدما قتل 5 من جيرانه، وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» مطاردته باستخدام طائرة مسيرة عن بعد، وعدد من الأحصنة، ومجموعة كبيرة من رجال الشرطة.

تعليق السلطات الأمريكية على أخطر مجرم

وأصدر «إف بي آي» بياناً أوضح فيه أن فرانشيسكو أوروبيزا، 38 سنة، مسلح خطير، يطارده الأمن الفيدرالي في ولاية تكساس، وبدأت جرائمه عندما أطلق النيران على جيرانه، بعد أن طلبوا منه التوقف عن إطلاق النيران بشكل عام، حتى يستطيع ابنهم الرضيع النوم.

5 قتلى من دولة واحدة بينهم طفل

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية « بي بي سي»، أن ضحايا هذا الرجل جميعهم من دولة هندرواس، من بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، فيما قال العميل بمكتب التحقيقات في هيوستن المسؤول عن القضية، جيمس سميث، للصحفيين: «إنه هناك في الخارج، ويشكل خطراً على المجتمع».

حيوانات وطائرة مسيرة لمطاردة «أخطر مجرم»

وذكرت الشركة المحلية أنها تحركت بمساعدة الكلاب ورجال على ظهر أحصنة بمساعدة أيضا طائرات مسيرة من الجو من أجل القبض على هذا الرجل الخطير.

وحرصت الشرطة على توضيح الأمر في بيان في مدينة كليفلاند الصغيرة، في مقاطعة سان جاسينتو إلى الشمال من هيوستن، بعد انتشار صوت إطلاق النيران وتجمع كبير من رجال الشرطة.

وتشير التحقيقات إلى أن المجرم كان مخموراً عندما قتل كل ضحاياه، باستخدم بندقية شبه آلية من طراز إيه آر-15.

تعليق هندوراس على الواقعة

بدوره كتب وزير الخارجية الهندوراسي، إنريكو رينا، على تويتر قائلاً: «نطالب بإنزال أقسى العقوبات التي ينص عليها القانون بحق أولئك المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة».