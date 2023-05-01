سائق مصطفى درويش يكشف لـ«الوطن» تفاصيل لحظاته الأخيرة: كان زي الفل

صدمة أصابت محبي الفنان مصطفى درويش بعد رحيله بشكل مفاجئ، وتساءل الجميع عن السبب وراء الوفاة، وهل كان يعاني من تعب؟ وهو ما كشفه السائق الخاص به في أثناء وجوده بجنازته عصر اليوم.

وقال السائق الشخصي للفنان مصطفي درويش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»،إن آخر مكالمة هاتفية بينهم كانت أمس، إذ طلب منه أن يحضر لعمل عدة مشاوير، وإرسال مبالغ مالية إلى أشخاص معتاد على إرساله لهم وبعدها ينصرف إلى منزله.

سائق مصطفى درويش يكشف لحظاته الأخيرة

وتابع سائق مصطفي درويش قائلا: «كان زي الفل مكنش تعبان ولا كان بيشتكي من أي حاجة خالص، وكان جدع وطيب وكل الناس اللي كانت بتتعامل معاه هما يقولوا هو كان عامل إزاي».

يذكر أن الفنان مصطفي درويش رحل عن عالمنا، صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور الجنازة منهم أحمد داود وريهام عبدالغفور وحسن أبو الروس وغيرهم.