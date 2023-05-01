إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وجرار زراعي على طريق «طنطا - كفر الشيخ»

أصيب 6 أشخاص من بينهم سيدة بكدمات وكسور وسحجات وجروح قطعية متفرقة في الجسم إثر تصادم جرار زراعي بسيارة ملاكي على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بحادث تصادم

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي، أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من المعاينة الأولية إصابة كلا من أم كلثوم مصطفى 73 عاما، باشتباه نزيف بالبطن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وخالد عيسى 51 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وشهاب خليفة، 25 عاما، اشتباه نزيف بالمخ والبطن وجرح قطعي بفروة الرأس، وإبراهيم علام، 22 عاما، اشتباه نزيف بالمخ والبطن، وعلي الخولي، 40 عاما، جرح قطعي بفروة الرأس 10 سم واشتباه كسر بالساق اليسري واشتباه نزيف بالمخ والبطن، ورضا عايد، 55 عاما، اشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالفك السفلي.

رفع آثار الحادث

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وجرى الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.