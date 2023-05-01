ملوحة الأرض سر نجاحهم.. مزارعو الحسينية يحتفلون بـ30 طنا للفدان

تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعة محصول البنجر، الذى يُعد أحد أهم مصادر صناعة السكر الأبيض. وقال مجدى البقرى، مزارع بمركز الحسينية، إن المزارعين فى مراكز شمال الشرقية، خاصة فى صان الحجر ومنشأة أبوعمر والحسينية، يزرعون البنجر لأنه يتناسب مع طبيعة الأرض التى ترتفع فيها نسبة الملوحة، ويساعد على تحسين جودة التربة.

وتابع قائلاً: «موسم زراعة البنجر يبدأ من 10 أغسطس حتى 25 فبراير، ويجرى تسوية الأرض وتخطيطها وتمهيدها، ثم بدء الزراعة»، مشيراً إلى أنه قبل زراعة الأرض يتم الاتفاق مع مندوب أحد مصانع السكر لمعاينة مساحة الأرض، ومتابعة الزراعة حتى الحصاد وتسليم المحصول للمصنع.

مصانع السكر تمدهم بالبذور والأدوية

ولفت إلى أن المصنع يمد المزارعين بالبذور والأدوية، بينما يقوم المزارع بشراء الكيماوى، حيث يحتاج الفدان الواحد إلى 8 شكائر كيماوى، يتم شراء 3 شكائر من الجمعيات الزراعية، بسعر 250 جنيهاً للشيكارة، و5 شكائر من المحلات بسعر 450 جنيهاً.

وأشار إلى أن حصاد الفدان يحتاج إلى نحو 15 عاملاً، ويتقاضى العامل الواحد يومية 200 جنيه، وجرار لنقل المحصول من الأرض إلى الشونة وسعر النقلة 100 جنيه، ولودر لنقل المحصول من الشونة إلى المصنع بتكلفة 1000 جنيه، موضحاً أن تكلفة حصاد الفدان تصل إلى 6 آلاف جنيه.

وأضاف محمود السيد، أحد أهالى صان الحجر، أن إنتاجية الفدان تصل إلى كمية تتراوح من 25 إلى 30 طناً، وسعر الطن يتراوح من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه. وقال جمال عبدالله، مزارع بمركز صان الحجر، إنه يستعد لتوريد كمية محصول البنجر التى استخرجها من فدانى أرض يمتلكهما إلى أحد مصانع السكر بمدينة الصالحية الجديدة.