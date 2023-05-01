«زراعة الشرقية»: نحتل المركز الثالث في إنتاج البنجر

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المحافظة أكبر المحافظات الزراعية بالدولة، كما أنها تأتى فى المركز الثالث بعد محافظتى كفر الشيخ والبحيرة فى زراعة بنجر السكر، إذ تخطت المساحة المنزرعة عام 2023 نحو 90 ألف فدان بإنتاجية للفدان تتراوح من 30 إلى 35 ألف طن، بسعر توريد ألف جنيه للطن، وبهذا تتصدّر الشرقية إنتاج السكر المحلى ضمن المحافظات الكبرى المنتجة له.

ويُعد مصنع «النوران»، المعروف بمصنع الشرقية للسكر، أكبر مصانع مصر والشرق الأوسط لتكرير وإنتاج السكر، ويستعد لاستقبال مليون و900 ألف طن من محصول البنجر لعام 2023 وفق ما أعلن المصنع عنه للمزارعين، ويأتى هذا ضمن فعاليات الاحتفال بيوم عيد العمال.

وأضاف وكيل زراعة الشرقية لـ«الوطن» أن الشرقية تستعد لتحقيق إنتاجية من السكر تصل إلى مليون و800 طن من سكر البنجر بواقع إنتاجية 150 كيلو لكل طن بنجر، لافتاً إلى زراعة 90 ألفاً و264 فداناً من محصول بنجر السكر، ويحقق الفدان الواحد ربحاً يصل إلى 35 ألف جنيه، ويكون هذا عوضاً للمزارع عن التكاليف التى تقل عن ربع قيمة الربح.

وأشار إلى أنه تم حصاد نحو 50 ألف فدان ويتم توريده إلى مصانع السكر الـ6 الموزّعة فى المحافظة، وذلك بنظام الزراعة التعاقدية، لافتاً إلى محاولة شركات السكر زيادة المساحات المنزرعة من البنجر، وذلك بمد المزارعين بهامش ربح وحوافز ورفع قيمة التوريد ليصل إلى ألف جنيه للطن، وتسهيل نقل المحصول إلى المصنع.

وقال «طلعت» إن زيارة رئيس الجمهورية للشرقية مهمة للغاية، نظراً لأهمية مصنع النوران للسكر، كما أنه مصنع كبير يعمل بطاقة إنتاجية كبيرة ويستقبل المحصول من محافظات كثيرة من الجمهورية على أرض الشرقية، لافتاً إلى أنه يوفر فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، ويوفر نسبة كبيرة من السكر من إجمالى القيمة المستهلكة محلياً.