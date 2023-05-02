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نهال عنبر: مصطفى درويش كان يسأل عن الفنانين في مرضهم.. واتخضيت من خبر وفاته

كتب:

شريف سليمان
01:30 ص | الثلاثاء 02 مايو 2023
الفنان مصطفى درويش

الفنان مصطفى درويش

نعت الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية، الفنان مصطفى درويش، قائلة: «أنا اتخضيت، قعدت أقول يا رب مش هو، يمكن حد تاني، أو غلطوا في الاسم».

نهال عنبر: مصطفى درويش تميز بالحيوية والحركة.. لكن مش هيغلى على ربنا أبدا

وأضافت «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «الفنان الراحل مصطفى درويش تميز بالحيوية والحركة، ووقف مع أكثر من فنان في فترة مرضهم وكان يسألني عنهم دائما، لكن مش هيغلى على ربنا أبدا».

كلنا زعلانين عليه

وتابعت عضو نقابة المهن التمثيلية، أنّ الفنان الراحل لم يكن عضوا بنقابة المهن التمثيلية، وكان على وشك أن يكون عضوا بالنقابة: «رحمه الله، كلنا زعلانين عليه، فنان كان له بصمة في الوسط الوطني، بصرف النظر عن أنه ممثل جميل فقد كان متداخلا في الأحداث وتعايش مع الوسط بشكل رائع، وكل الناس حزينة على فقدانه، فقد كان فعالا في الوسط، وكان يتحدث مع الجميع ويتفاعل معهم، مات في سن صغيرة، رحمه الله».

 

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