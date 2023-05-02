الأرصاد تحذر من بداية موجة حارة لمدة 4 أيام.. الحرارة تصل لـ40 درجة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة حارة، لمدة 4 أيام متتالية، حيث نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وسيناء، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية.

منخفض حار على جميع الأنحاء

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لمنخفض جوي حار لمدة 4 أيام، يصاحبه رياح شمالية غربية قادمة من المناطق الصحراوية، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4-5 درجات على شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وصولا إلى شمال الصعيد، في حين ترتفع بقيم بين 7-8 درجات على محافظات جنوب البلاد، لتتجاوز في بعض الأحيان 40 درجة، مع وجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية للبلاد.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 28 - 15

- العاصمة الإدارية 28 - 15

- أكتوبر 28- 15

- بنها 28- 15

- دمنهور 28- 15

- وادي النطرون 27 - 15

- كفر الشيخ 28- 16

- المنصورة 28- 16

- الزقازيق 28 - 15

- شبين الكوم 27- 15

- طنطا 27- 15

- دمياط 22- 16

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 27- 14

- السويس 28- 16

- العريش 23- 13

- رفح 23- 12

- رأس سدر 28- 14

- نخل 26- 7

- كاترين 25- 05

- الطور 29- 19

- طابا 22- 18

- شرم الشيخ 30- 20

- الإسكندرية 27- 16

- العلمين الجديدة 26- 16

- مطروح 26- 16

- السلوم 29 - 15

- سيوة 22- 13

- رأس غارب 30 - 19

- الغردقة 31- 20

- سفاجا 30- 21

- مرسى علم 31- 19

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 28- 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 27 - 20

- الفيوم 29- 14

- بني سويف 30- 14

- المنيا 31- 14

- أسيوط 32- 15

- سوهاج 33- 16

- قنا 34 17

- الأقصر 34- 18

- أسوان 35- 19

- الوادي الجديد 34- 15

- أبوسمبل 33- 19