استقرار مؤشر الدولار عالميا في بداية تعاملات اليوم

استقرت العقود الآجلة لمؤشر الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعه لثلاث جلسات متتالية، حيث جاء هذا الاستقرار نتيجة اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة مرة أخرى نهاية الأسبوع الجاري.

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة

وفقا لموقع «تريندبنج إيكومني» ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة إلى 47.1 في أبريل من 46.3 في مارس، متجاوزًا التوقعات 46.8 مع تحسن الطلبات الجديدة وانتعاش التوظيف.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى يوم الأربعاء، على الرغم من أن المحللين ما زالوا منقسمين حول ما إذا كان البنك المركزي سيواصل ارتفاع تكاليف الاقتراض لبقية العام أو سيبدأ خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني.

العقود الآجلة للأسهم الأمريكية

وتقرر البنوك المركزية الرئيسية الأخرى بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الأسترالي السياسة النقدية هذا الأسبوع، وأظهرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية حركة طفيفة في جلسة التداول الأولى لشهر مايو، حيث عالج المستثمرون الأخبار التي تفيد بأن المنظمين الأمريكيين وافقوا على بيع أصول بنك فيرست ريبابليك إلى جي بي مورجان ، كجزء من الجهود المبذولة لاستعادة الثقة في النظام المالي بعد انهيار ثلاث شركات إقليمية.

في أبريل، أغلقت متوسطات المؤشر الرئيسية على ارتفاع، حيث سجل مؤشر داو جونز أفضل مكاسب شهرية له منذ يناير، حيث ارتفع بنسبة 2.5% ، وزاد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، للشهر الثاني على التوالي من الارتفاع.