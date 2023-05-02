تجديد حبس المتهم بسرقة آخر وإصابته بطلق خرطوش في القاهرة 

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة شخص في القاهرة، فضلًا عن إصابته بطلق ناري خرطوش بالجسم بالقاهرة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة الانتهاء من التحريات عن الواقعة والنشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغ من مستشفي في منشأة ناصر بالقاهرة، لاستقبالها لشخص مصاب بطلق ناري خرطوش بالجسم، وبعد سؤال المجني عليه قرر أن أحد الأشخاص لا يعلم بيانات عنه، تعدى عليه بالضرب، بفرد خرطوش كان بحوزته نتج عنه إصابته المنوه عليها وسرقة مبلغ مالي.

ضبط المتهم بالقاهرة، وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بمنشأة ناصر وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، وبمواجهته أقر بإصابة المجني عليه بطلق ناري وارتكاب واقعة سرقة بالإكراه، وإحالته للنيابة العامة، وجرى حبسه 4 أيام.

العقوبة المتوقعة على المتهم

قال ياسر سيد المحامي بالنقض لـ«الوطن» إن قانون العقوبات نص على عقوبات صارمة ومشددة لتجارة وحيازة الأسلحة، وذلك وفقًا للمادة رقم 394 لسنة 1954، وقانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبات في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

وأوضح المحامي أن قانون الأسلحة والذخائر حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيض وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.