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باقي كام يوم على عيد الأضحى 2023؟.. «البحوث الفلكية» يجيب

كتب:

منة عبده
08:29 ص | الأربعاء 03 مايو 2023
عيد الأضحى المبارك - صورة أرشيفية

عيد الأضحى المبارك - صورة أرشيفية

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ينتظر المواطنون حلول إجازة عيد الأضحى 2023، ليحصلوا على الإجازة الرسمية، بغرض التنزه والسفر لقضاء وقت ممتع مع أسرهم وذويهم. 

باقي كام يوم على عيد الأضحى 2023؟

ووفق ما صدر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقبة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّ موعد عيد الأضحى 2023، يكون الأربعاء 28 يونيو 2023 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، على أن يكون موعد وقفة عرفات 2023، الثلاثاء 27 يونيو المقبل.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنّ الرأي النهائي لموعد وقفة عرفات 2023 وعيد الأضحى المبارك سيكون وفق ما تقره المملكة العربية السعودية، لارتباط العيد بشعائر فريضة الحج. 

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

- إجازة عيد العمال، الخميس 4 مايو.

- إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء 27 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك، الأربعاء 28 يونيو.

- إجازة عيد ثورة 30 يونيو، الجمعة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو، الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر، الجمعة 6 سبتمبر.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.