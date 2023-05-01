الخريطة المبدئية لافلام موسم عيد الأضحي

ينتظر عدد كبير من الجمهور، معرفة الخريطة المبدئية لأفلام موسم عيد الأضحى المبارك، المقرر له 28 يونيه المقبل، بعد الانتهاء من موسم عيد الفطر المبارك، وتحقيق العديد من الأفلام نجاحات كبيرة على مستوى الإيرادادت.

السرب

جاء في مقدمة الأفلام، المقرر عرضها خلال موسم عيد الأضحى، فيلم «السرب»، الذى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد السقا، عمرو عبد الجليل، قصي خولي، مصطفى فهمي، هند صبري، شريف منير، دياب، أحمد حاتم، كريم فهمي، آسر ياسين، محمود عبد المغني، منى زكي.

مستر إكس

كما سيعرض فيلم «مستر إكس» في موسم عيد الأضحى، الذي تدور أحداثه حول قصة حب بين رئيس إحدى العصابات، ومحامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، منهم هنا الزاهد، محمد أنور، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، من تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب.

تاج

بينما سيعرض فيلم تاج في عيد الأضحى، والفيلم يتواصل تصويره في الفترة الحالية، وينتمي إلى نوعية أعمال السوبر هيروز، يشارك في بطولته ساندي، بيومي فؤاد، أحمد بدير، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.