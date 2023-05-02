عضو بـ«الحوار الوطني»: متفائلون بالجلسة الافتتاحية وعازمون على التلاحم

قال الدكتور هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التوقعات المرتقبة للجلسة الافتتاحية الخاصة بالحوار الوطني قبل يوم من انطلاقها مرتفعة للغاية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفترة المقبلة ستحتاج إلى بذل مجهود أكبير للوصول إلى بر الأمان «إن شاء الله تكون جلسة ناجحة لأن جميع المشتركين مدركين لحساسية الوضع وعاقدي العزم على التلاحم والتكاتف للخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر»، مشدداً على أنّ المرحلة القادمة ستحتاج بذل مجهود أكبر للوصول إلى بر الأمان.

الحوار الوطني يساهم في البناء والتلاحم

وأشار إلى أنّه على الرغم من اختلاف وجهات النظر، إلاّ أنّ هناك اتفاق ضمني بين الأعضاء والمشاركين على ضرورة البناء والتلاحم من أجل مصلحة الوطن والشعب,

وتابع: «الحوار الوطني قائم في الأساس من أجل مصلحة مصر ومواطنيها ونعمل جميعا للوصول إلى ذلك الهدف، خاصة وأنّ الجلسات يشارك فيها أطياف مختلفة من الشعب المصري»، مشيرا إلى وطنية القائمين على الحوار الوطني، الأمر الذي يساهم بقوة في الخروج بتوصيات ونتائج ذات قيمة وأهمية وقابلة للتنفيذ.

موعد انطلاق جلسات الحوار الوطني

وأعلنت إدارة الحوار الوطني في وقت سابق، انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، غدا الأربعاء الموافق 3 مايو الجاري، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وأضافت في بيان لها، على الصفحة الرسمية للحوار، أنها بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كل فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى على مدار العام الماضي من كافة الاستعدادات اللازمة من تشكيل اللجان وتحديد الموضوعات والشخصيات المشاركة على طاولة الحوار.