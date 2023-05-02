«الصحفيين»: فتح باب الاشتراك لمشروع العلاج مرة أخيرة بغرامة 25%

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة وافق في اجتماعه أمس، برئاسة النقيب خالد البلشي، على فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج للزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

فتح باب مشروع العلاج

وقال «عبد الرحيم»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر فتح باب مشروع العلاج مرة أخرى، لمدة أسبوع كامل، بدءًا من يوم السبت 6 مايو حتى الخميس 11 مايو، موضحا أن فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج هذه المرة، هو للمرة الأخيرة، وسيكون بغرامة 25%.

الحوار الوطني

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الصحفيين مشاركتها في الحوار الوطني التي تنطلق أولى جلساته غدا الأربعاء، وذلك بعد عقد اجتماعه الأخير، برئاسة النقيب خالد البلشي ومناقشة المقترحات التي تقدم بها عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وأفضى الاجتماع إلى صياغة عدد من المقترحات المقدمة في ثلاث محاور وهي: تشريعية ومهنية واقتصادية، وذلك لطرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

كما رحبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بقرار الإفراج عن عدد من الزملاء الذي تم خلال اليومين الماضيين، تحديدا بعد رفع الحجب عن موقع درب، وقبل ساعات من انطلاق الجلسات الفعلية للحوار الوطني.