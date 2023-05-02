«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر تضرب المحافظات غدا.. احمي نفسك من الشمس

حذرت الأرصاد الجوية من 3 ظواهر تضرب المحافظات في طقس غد الأربعاء 3 مايو، التي يجب التعامل معها بحذر والالتزام قدر المستطاع في وقت الذروة بمناطق الظل حتى لا يتعرض المواطنون إلى ضربات شمس تعود عليهم بالأضرار الصحية، خاصة في محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح والأتربة والرمال

وتوقعت الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة على جميع المحافظات، علاوة على نشاط كبير للرياح على فترات متقطعة، خاصة على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية للبلاد، كما تنشط الرياح في بعض محافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

طقس غد الأربعاء وتوقعات درجات الحرارة

وكشفت الأرصاد درجة الحرارة غدا الأربعاء في المحافظات كالتالي:

- درجة الحرارة العظمى على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، 31 درجة مئوية، والصغرى، 19درجة مئوية، وسط ارتفاع 5 درجات في معدلات الحرارة عن طقس اليوم.

- درجة الحرارة العظمى على السواحل الشمالية، 30 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية، وسط ارتفاع 4 درجات في معدلات الحرارة عن طقس اليوم.

- درجة الحرارة العظمي في جنوب ووسط سيناء، 33 درجة مئوية، والصغرى،21 درجة مئوية، وسط ارتفاع 4 درجات في معدلات الحرارة عن طقس اليوم.

- درجة الحرارة العظمي في شمال الصعيد، 35 درجة مئوية، والصغرى، 18 درجة مئوية، وسط ارتفاع 5 درجات في معدلات الحرارة عن طقس اليوم.

- درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد، 37 درجة مئوية، والصغرى، 21 درجة مئوية، وسط ارتفاع 3 درجات في معدلات الحرارة عن طقس اليوم.