آخر تطورات العمل في محطة سكة حديد بشتيل.. مشروع ينفذ بأيدي مصرية

قال المهندس حسين شحاتة، المدير التنفيذي لمشروع سكك صعيد مصر بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، إن مشروع محطة سكة حديد بشتيل أحد مشروعات وزارة النقل التي تنفذها في محافظة الجيزة، على مساحة تصل لـ57 فدانا، ويحتوي على مبنى المحطة الرئيسي يتكون من دور بادورم ودور أرضي وأول وثاني، الأدوار الأولى والثانية تجارية بالكامل، والأرضي يحتوي على المدخل الرئيسي بشارع المطار، ومجموعة من السلالم المتحركة، ومنطقة للهرم الزجاجي ومنطقة لشبابيك التذاكر، هذا بخلاف المكاتب الإدارية والغرف الإدارية لهيئة السكك الحديدة.

المبنى مربوط بمجموعة من الأنفاق

وأضاف المدير التنفيذي لمشروع سكك صعيد مصر بمنطقة بشتيل خلال مداخلة هاتفية مع أميمة بدري، مراسلة برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن المبنى مربوط بمجموعة من الأنفاق تربطها بالشوارع المحيطة كلها، وهي أنفاق سيارات مربوطة على شارع السودان، وأنفاق مربوطة بشارة المطار، هذا بخلاف أنفاق المساة التي تربط بين محور الفريق كمال عامر، ما يسهل حركة المواطنين دخولا وخروجا من المحطة سواء سيرا على الأقدام أو السيارات.

هذا بجانب خدمات السكة الحديد لتحسين الخدمة المقدمة من هيئة السكة الحديد للمواطنين، والتي تحتوي على ورش صيانة جرارات وورش صيانة عربات ومبنى محطة الوقود، ومبنى مغسلة وخزانات مياه وحريق وخزانات سولار كل هذا يخدم هيئة السكة الحديد لزيادة خدمات المواطنين.

المساحة الإجمالية للمشروع ضخمة جدا

وأوضح أن المساحة الإجمالية للمشروع مساحة ضخمة جدا، وتجعلها تستوعب أكبر عدد من الركاب، كما أنها تحتوي على محلات تجارية وتستقبل عدد كبير من المسافرين، هذا بخلاف الخدمات التي تقدمها المحطة بشكل مميز وجديد، أبرزها شبكات الواي فاي، وهي محطة ذكية وعملاقة وعلى أحدث مستوى عالمي، وتم الانتهاء من نسبة كبيرة من التنفيذ بجهد أيادي مصرية وعمال مصريين، والعمل يجري بمعدلات جيدة للغاية.