16 معلومة عن محطة سكة حديد بشتيل قبل تشغيلها نهاية 2025

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن العمل متواصل لتنفيذ محطة سكة حديد بشتيل، مشيرا إلى أن المحطة الجديدة يتم تنفيذها طبقا للمواصفات العالية، وأن المحطة ستكون الأكبر في مصر، وعقب افتتاحها بشكل كامل ستكون واحدة من أكبر محطات القطارات في الشرق الأوسط، موضحا أنها ستخدم جموع أهالي الصعيد.

محطة سكة حديد بشتيل ستكون تبادلية بين قطارات الصعيد والإسكندرية

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن محطة سكة حديد بشتيل ستكون تبادلية بين قطارات الصعيد والمتوجهة للإسكندرية، بجانب الربط مع الخط الثالث للمترو، لافتا إلى أن المشروع سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين من أهالي الصعيد.

معلومات عن محطة سكة حديد بشتيل

1- مشروع محطة سكة حديد بشتيل تكلفته تصل لـ3 مليارات جنيه.

2- يعمل في مشروع محطة بشتيل 7500 مهندس.

3- مشروع محطة سكة حديد بشتيل يتم على مرحلتين.

4- الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية والتنفيذية والتشطيبات لمحطة سكة حديد بشتيل الجديدة خلال الفترة المقبلة.

5- مشروع محطة بشتيل الجديدة تضم محطة رئيسية وورشة كاملة للجرارات والعربات، وحوش محطة يسع 5 سكك ومحطة طوالي للقطارات التي ستستمر إلى القاهرة والإسكندرية، إضافة إلى ورش القطارات الرئيسية ومركز صيانة شامل، كنواة مركزية جديدة لمنظومة النقل العام في مصر.

6- محطة سكة حديد بشتيل الجديدة ستكون جاهزة لنقل الركاب بنهاية 2025.

7- تركيب ماكينات VTM بمحطة بشتيل لاستخراج تذاكر آليا.

8- محطة بشتيل تنفذ على مساحة 239 ألف متر مربع.

9- تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً.

10- يوجد في المبنى الرئيسي بمحطة بشتيل بدروم سوف يستخدم جراج يسع 250 عربة، إضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة.

11- جارٍ العمل على مخطط جراج متعدد الطوابق في منطقة المطار لخدمة الركاب كما سيستخدم كموقف للأتوبيسات يسع 1000 سيارة.

12- إنشاء فندق 4 نجوم داخل محطة بشتيل لخدمة رواد المحطة.

13- مشروع محطة بشتيل الجديدة وفر ما يقرب من 7 آلاف و500 فرصة عمل.

14- محطة بشتيل الجديدة ستكون محطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني.

15- محطة بشتيل الجديدة ستقدم خدمات على مستوى عالمي لجمهور الركاب المسافرين، وتحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية.

16- تركيب كاميرات مراقبة داخل المحطة، كما أن محطة بشتيل مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها وبها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.