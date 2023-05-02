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ضبط 2555 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:55 ص | الثلاثاء 02 مايو 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

في مجال ضبط المخالفات المرورية:ضبط عدد 2555 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد 21 قضية.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات: ضبط 3 قضايا.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 234 حكما قضائيا متنوعا.

اتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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بقلم محمد بركات