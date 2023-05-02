ضبط 2555 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

في مجال ضبط المخالفات المرورية:ضبط عدد 2555 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد 21 قضية.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات: ضبط 3 قضايا.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 234 حكما قضائيا متنوعا.

اتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.