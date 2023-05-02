ضبط 2555 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
11:55 ص | الثلاثاء 02 مايو 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:
في مجال ضبط المخالفات المرورية:ضبط عدد 2555 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال الأمن العام: ضبط عدد 21 قضية.
في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات: ضبط 3 قضايا.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد 234 حكما قضائيا متنوعا.
اتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.