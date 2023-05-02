مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار في شبرا الخيمة

لقي شخص مصرعه بعدما سقط أسفل عجلات قطار «القاهرة- الإسكندرية» أمام مزلقان منطقة «الثلاجة» بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط شخص أسفل عجلات قطار

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بسقوط شخص أسفل عجلات قطار «القاهرة - الإسكندرية» بمنطقة «الثلاجة» بشبرا الخيمة، ولقي مصرعه في الحال على قضبان السكك الحديدية.

نقل الجثة إلى المستشفى

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة إسعاف، وتم نقل أشلاء الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ اللازم تحت تحفظ النيابة العامة، لحين التعرف على أهلية الجثمان وتسليمهم الجثة والتصريح بالدفن

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحُرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.