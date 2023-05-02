مقرر لجنة الأحزاب في الحوار الوطني: مصر تشهد عرسا ديمقراطيا سياسيا غدا

أكد النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية ستشهد عرسا ديمقراطيا سياسيا، وذلك بالتزامن مع انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والمقرر عقدها غدا الأربعاء.

الحراك السياسي

وقال النائب إيهاب الطماوي في تصريحات لـ«الوطن» إن حالة الحراك السياسي التي ستشهدها الأيام القادمة مع بداية جلسات الحوار الوطني سيكون لها أثرا طيبا وواضحا فى عديد من الملفات، وذلك من خلال طرح رؤى واضحة مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وشدد على أن الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترسخ لعدد من المفاهيم التي تهدف إلي البناء والتنمية في كل المجالات، مشددا على الخطوات الجادة والمؤثرة التي اتخذتها مصر تجاه ملفات حقوق الإنسان.

هدف قضايا الحوار الوطني

وقال إن القضايا التي يجرى طرحها من خلال اللجان المشكلة بالحوار الوطني هدفها الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، مبينا إلى أن إطلاق منصة للتفاعل، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في إثراء حالة الحوار والتواصل من خلال طرح الرؤى والأفكار المشتركة التي يمكن الانطلاق منها طبقا لأولويات العمل الوطني.

وأوضح أن النقاش ومشاركة جميع القوى السياسية، ومن بينها المعارضة من أبرز إيجابيات الحوار الوطني خلال هذه المرحلة.