تنفيذ قرارات إزالة ضمن حملة استرداد أملاك الدولة بالقاهرة

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، باستمرار تنفيذ إزالة التعديات ضمن الموجة 21 في مرحلتها الأولى، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، في ضوء الحفاظ على حق الدولة وحماية أراضيها.

تنفيذ قرارات الإزالة

تابعت نائب المحافظ، جهود حي المعصرة برئاسة اللواء عمرو عيسوي رئيس الحي، بالتنسيق مع كريم عادل مسؤول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية والاجهزة التنفيذية والمعنية والمتابعة الميدانية، أسفرت الجهود، عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة والمقامة على مساحة من الأرض، تستخدم كساحة انتظار سيارات، ضمن المستهدف تنفيذها ضمن الموجة 21 لسنة 2023، باستخدام معدات وعمال الحي أمام نادي منشية ناصر، بمساحة إجمالية 2500 متر تقريبا، وتم التنفيذ كليا.

كما جرى تنفيذ قرار إزالة بجوار مدرسة فاطمة الزهراء بمساحة 11 ألف متر، وجرى التنفيذ كليا في ظل حرص الدولة على التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة، وإعلاء كلمة القانون، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، بمشاركة مأمور قسم شرطة المعصرة ومديري الإملاك والإزالات والمتابعة الميدانية والإشغالات، بحضور قوة المرافق والقوات الشرطية، وجرى تحرير محضر تنفيذ الإزالة الخاص بهذا الشأن.

وشددت على إعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعديات مع المتابعة المستمرة لهذه المواقع التي تم استردادها، لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية بكل أجهزتها التنفيذية، حريصة كل الحرص على إزالة مختلف أشكال التعديات، سواء على أملاك الدولة أو التابعة لجهات الولاية، مثل الري والزراعة، وحماية النيل، مع عدم التهاون مع أية حالة تعد، من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية وإزالة كل المخالفات في المهد.

إزالة التعديات ومخالفات البناء

وشددت جيهان عبد المنعم، على رؤساء الأحياء وكل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والأحياء، بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي لكل أشكال التعديات في المهد، إلى جانب سرعة العمل على استغلال الأراضي المستردة، طبقا لمخططات الدولة وتشديد أعمال التأمين والحراسة عليها.