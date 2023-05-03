علي الشريعي ردا على عمرو سعد: الاعتذار للموسيقيين مطلوب

رد الموسيقار علي الشريعي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على الفنان عمرو سعد، بعد مطالبته لنقابة المهن الموسيقية بالاعتذار لفريق عمل وصناع مسلسل الأخير.

المسلسل أظهر شخصية تدعى «أنوس»

جاء ذلك عقب الهجوم على صناع المسلسل من أعضاء النقابة بسبب ظهور شخصية الموسيقار «أنوس» وهو في أوضاع مادية متردية بسبب عمله حيث تم تشبيهه بـ«الأراجوز».

وجاء رد الشريعي علي عمرو سعد، في بيان بأن «النقابة ونقيبها الفنان مصطفى كامل لم يطلبوا منك الاعتذار ولكن مع تقدم أكثر من عضو بشكوى للنقابة للتحقيق في الواقعة طالب السيد النقيب وأعضاء النقابة بحقهم المعنوي قبل حقهم القانوني».

وأضاف أن الاعتذار مطلوب من صناع العمل ومؤلفه والشركة المنتجة للعمل وليس بطل العمل.

الموسيقيين: مطلوب الاعتذار

كما أنه لم يناقش نهائياً فكرة أن يتضمن العمل قيام أحد الزملاء بتجسيد دور موسيقي في العموم، ولا طبيعة التصاعد الدرامي لشخصيته، بل جاء طلبي بالإعتذار بناءاً علي إتصالات زملائي بالمجتمع الموسيقي وإستياؤهم من مشهد بعينه، تتحدث فيه إحدي بطلات العمل عن الموسيقي وجاء نصاً ( أبوكي عامل لي فيها موسيقار الأجيال وهو آلاتي شحات داير يشحت ) وسؤالي هنا للفنان عمرو سعد، هل هذا المشهد لا يحمل عبارات الإهانة للموسيقي ولا ينال منه؟

وكان الفنان عمرو سعد، قد علق على مشكلة صناع مسلسله مع نقابة المهن الموسيقية بعد تقديم شخصية الموسيقار عم أنوس، قائلا: "مش فاهم سبب المشكلة وسببها غامض وغير مفهوم".