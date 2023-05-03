نصائح القيادة على الطريق الدائري ليلا.. أبرزها اختبار جميع الأنوار

قبل أن تسلك الطريق الدائري ليلًا يجب التأكّد من أن جميع الأنوار الخاصة بسيارتك تعمل بكفاءة، وذلك لضمان وضوح الرؤية أثناء القيادة، خاصة أنَّ السير على الطريق الدائري تكون عليه حركة السيارات سرعة في أغلب الأوقات بعد عملية التوسعة ورفع كفاءة الطريق التي حدثت مؤخرًا.

كما يجب على سائق السيارة قبل أن يسلك الطريق الدائري أن يتأكّد من عمل مكابح الفرامل لضمان السيطرة على السيارة بشكل جيد حتى يكون في مأمن من الحوادث والتصادمات المفاجئة التي غالبًا ما يكون سببها خطأ العنصر البشري.

تنشر «الوطن» نصائح لسائق السيارات للسير ليلًا على الطريق الدائري والذي وضحها اللواء أحمد هشام الخبير المروري في تصريحات خاصة لـ«الوطن» وهي كالتالي:

- اختبار جميع الأنوار بالمركبة قبل التحرك، وخاصة أنوار الفرامل والأنوار الأمامية وأنوار الطوارئ «الفلاشر».

- عدم الضغط على الفرامل بعنف فهو يتلف نظام الفرامل مبكرًا، كما أنه يعرض مركبتك للتصادم الخلفي.

- عدم ركوب الأطفال دون سن السابعة بالمقاعد الأمامية للسيارات.

- إذا انفجر الإطار أو فرغ من الهواء يجب عدم التوقف بغرض الحفاظ على الإطار، الأفضل من ذلك اختيار مكان آمن للتوقف وتغيير الإطار.

- يراعى وضع العلامات التحذيرية طبقًا لسرعة الطريق وحالة الخطر بحيث تحقق أكبر قدر من التحذير وتكون من 100 إلى 500 قدم من مكان التوقف الطارئ.

- يجب النظر إلى المرآه على فترات متقاربة لإدراك ما يدور خلف سيارتك مرة كل 10 ثواني تقريبًا.

- عدم الاعتماد على المرايا عند الرغبة في تغيير الاتجاه أو الدوران أو الانحراف لليمين أو اليسار أو الرجوع للخلف، وإنما يجب دائمًا النظر من فوق الكتف لفحص النقط العمياء.

- يجب الإعداد مسبقًا لعملية الدوران لليمين أو اليسار قبل الدوران بأن تقوم بالدخول في الحارة القريبة للطريق أو الجهة التي تنوي الدخول إليها في التقاطع.

- التأكد من وضع العجلات الأمامية قبل التحرك.

- القيام بعمل الفحص الأولي للسيارة قبل التحرك بها لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب في حادث خلال القيادة.

- التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير قبل التحرك.

- التأكد قبل التحرك بالمركبة من أنه تم غلق الأبواب جيدًا ومسوجراتها قبل التحرك.

- التأكد من ربط مسامير العجلات جميعها جيدًا قبل التحرك.

- عدم السير بالمركبة وبها بعض مسامير تثبيت العجلات مفقودة.

- اختبار الفرامل قبل التحرك للرحلة على الطريق السريع أو القيادة لفترات طويلة.