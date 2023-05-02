رئيس «إرادة جيل»: الدعوة لعقد الحوار الوطني أحدثت انتعاشة بين الأحزاب

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إنه منذ انطلاق الدعوة للحوار الوطني، بدأت الحياة السياسية في الانتعاش سواء بين الأحزاب وبعضها أو الأحزاب والمفكرين، وتكون هناك حالة جيدة في صالح الوطن والمواطن المصري.

الحوار الوطني حالة نعيشها كلها

وأضاف «مطر»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني حالة نعيشها كلها، ومن المفترض جني ثمارها لصالح المواطن، وكل النتائج المنبثقة عن الحوار ستكون من خلال التفاهم والنقاش لصالح المصلحة العامة، فوجهات النظر قد تكون صحيحة أو غير صحيحة لكن في النهاية الحوار مفيد للوصول في النهاية لنتيجة جيدة لصالح المواطن.

الوقوف بجانب القيادة السياسية

وأشار إلى أن دور الأحزاب هو الوقوف بجانب القيادة السياسية في هذه الفترة المهمة للغاية من تاريخ مصر، كما أن الحوار الوطني بين الأحزاب يهدف للوصول إلى وجهات نظر مدروسة ومبنية على علم جيد ومعلومات صحيحة لكي تنعكس على المواطنين والشباب والوطن.

ولفت إلى أن الحوار الوطني خطوة جيدة للغاية، مقدما الشكر لمجلس أمناء الحوار لإنجاز الملفات الشائكة والكثيرة التي تقدمت له.