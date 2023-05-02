المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه لتشكيل عصابي يتاجر في «الحشيش والأفيون» بالسويس

قضت محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوه، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص متهمين بالاتجار في جوهر الأفيون والحشيش، بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم مبلغ 500 ألف جنيه، عما أسند إليه، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات بما فيها السيارة والمقطورة المضبوطين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوه، وعضوية المستشارين إسماعيل علي أبوكرسشة وأحمد محمد عبد المجيد، ومحمد عبد الرحيم عطا، ومصطفى عبد السلام محمد.

أمر إحالة المتهمين

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين إلى محكمة الجنايات بالسويس، في القضية التي حملت رقم 4038 لسنة 2022 ج الجناين المقيدة برقم 1294 لسنة 2022 كلي السويس، لاتهامهم في يوم 11 أكتوبر 2022 بدائرة قسم شرطة الجنايات بالسويس، بأنهم كونوا تشكيلا عصابيًا غرضه الاتجار في جواهر المخدرة وجرى ضبطهم وبحوزتهم 3 أطنان و759 كيلوجراما من الحشيش المخدر، و4 أطنان و736 كيلو من نبات البانجو و12 كيلو من جوهر الأفيون.

تقرير المعمل الكيميائي

وثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر ونبات البانجو «القنب».