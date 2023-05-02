أمين الفتوى بالإفتاء لقناة الناس: الفتوى بغير علم تجرؤ على النار

حذر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من التجرؤ على الفتوى، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أجرأكم على الفتوى أجراكم على النار»، مشددًا على أن من يتجرأ على الفتوى كأنه يتجرأ على النار.

من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار

كما استشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»، وأن من يفتي بغير علم كأنه يحجز مكانه في نار جهنم.

وشدد عبدالسميع على خطورة طلب الفتوى من غير المتخصصين، مشيرًا إلى أن الفتوى تحتاج لعلم وتدريب على الفتوى بشكل صحيح.

موت العلماء من علامات قرب القيامة

وأشار أمين الفتوى إلى أن موت العلماء من علامات قرب القيامة، مؤكدًا أنه بموت العلماء اتخذ الناس رؤس جهالًا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، مشددًا على خطورة الإفتاء بغير علم، لافتًا إلى أن الفتوى تختلف من شخص لآخر.