من هو شريف فاروق؟.. رحل في عمر الشباب وعمل في عدة مسرحيات

أعلن المخرج المسرحي ناصر عبد المنعم، وفاة الفنان الشاب شريف فاروق والذي تعاون مع ناصر في عدد من المسرحيات التي أخرجها، وكتب عبر موقع «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا الصديق الفنان شريف فاروق».

أبرز أعمال الفنان الراحل شريف فاروق

وحرص عدد من الفنانين على نعيه، كما نعته الهيئة العربية للمسرح، وشارك شريف في عدد من الأعمال ومن بينها صانع البهجة، الطوق والأسورة، أحدب نوتردام، ويعد أحد مواهب مركز الإبداع.

أبطال مسرحية الطوق والأسورة

يذكر أن آخر أعمال الراحل مسرحية «الطوق والأسورة» التي قدمت عام 2018، وشارك في بطولتها كل من فاطمة محمد علي، مارتينا عادل، نائل علي، نورهان أبو سريع، سارة مصطفى، أشرف شكري، أحمد طارق، محمد حسيب، سارة عادل، سارة مصطفى، وهو من تأليف يحيي الطاهر عبد الله وسامح مهران وإخراج ناصر عبدالمنعم.

ودارت أحداث المسرحية حول معاناة الأسرة الفقيرة التي تتعرض للحرمان وتصبح ضحية للخرافات والدجل والشعوذة والقهر خاصة المرأة، إذ يلقي العمل الضوء على ما تتعرض له فهيمة وحزينة من معاناة.