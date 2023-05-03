مصرع فتاة تناولت مادة سامة في المنزل عن طريق الخطأ بسوهاج

لقيت فتاة ذات 16 عاما، مصرعها بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، إثر تناول مادة سامة عن طريق الخطأ.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول المدعوة «شيماء هـ م ح» سن 16 عاما، طالبة، وتقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة.

الانتقال لموقع الحادث

وعلي الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع البلاغ، وبالانتقال والفحص أفاد كل من والدها المدعو «هيكل م ح» 55 عاما، صاحب مخبز، ووالدتها المدعوة «منى ا ا ا» 47 عاما، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، بقيام ابنتهما المذكورة بتناول مادة سامة بالمنزل عن طريق الخطأ مما نتج عنه وفاتها.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووضع الجثمان لمشرحة مستشفى جهينة المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.