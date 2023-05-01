 350 شابا وفتاة يختتمون أولمبياد المحافظات الحدودية اليوم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ختام أولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح، بحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من الوزراء والمحافظين.

وأقيمت فعاليات النسخة الرابعة من الأولمبياد في محافظة مطروح، بمشاركة 350 شابا وفتاة من محافظات الجمهورية خلال الفترة من 28 أبريل حتى 2 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ختام فعاليات برنامج المسابقات الرياضية

وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة الشباب والرياضة، أن فعاليات برنامج المسابقات الرياضية، أحد برامج الأولمبياد الحدودية ويختتم اليوم بإقامة نهائيات في ألعاب خماسي كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة السرعة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، سباحة ظهر وحرة 50 مترا.

وأضاف البيان أن حفل الختام سوف يشهد عروض الكاراتيه، وخماسي كرة القدم، وكرة السرعة، وألعاب القوى، وكرة اليد، وعروض فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة، وندوة تثقيفية للاتحاد المصري للثقافة الرياضية.

زيارة الأماكن السياحية والشاطئية بمطروح

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتنفيذ برنامج سياحي اشتمل على زيارة الأماكن السياحية والشاطئية بالمحافظة؛ منها شاطئ عجيبة، وشاطئ وحمام كليوباترا، بالإضافة إلى شاطئ ومتحف روميل.

جدير بالذكر أن الإدارة الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عقدت دورة تدريبية لأبناء المحافظات الحدودية عن التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة ضمن فعاليات برنامج أهل مصر لمحافظات «شمال سيناء - البحر الأحمر - جنوب سيناء - الوادي الجديد - مطروح - أسوان».

وتضمنت الحديث عن المشكلات والمعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة، وعرض المشكلات التي تواجه الشباب في إقامة المشروعات مثل توفير المكان والتمويل والتسويق وعرض الحلول المناسبة لتلك المشكلات وذلك من خلال حوار مفتوح مع شباب المحافظات الحدودية.