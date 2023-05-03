تجديد حبس سيدتين حاولتا تهريب 1.6 كيلو «أفيون» إلى خارج البلاد

قرر قاضي المعارضات حبس سيدتين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمحاولة تهريب 1.6 كيلو «أفيون» لخارج البلاد، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمتين، لاستكمال التحقيقات.

كواليس الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع ميناء القاهرة الجوي، سيدتين تقيمان في محافظة الشرقية، أثناء إنهائهما إجراءات السفر على متن إحدى الرحلات الجوية، وضبط بحوزتهما بعد التفتيش، 6 لفافات من مخدر الأفيون ووزنت بـ1.6 كيلو، أخبأتهما أسفل طيات ملابسهن، واعترفا بحيازتهما للمخدرات، لتوصيلها لأحد الأشخاص خارج البلاد مقابل مبلغ مالي، وتمت إحالتهما للنيابة.

غرامة تصل لـ500 ألف جنيه

وعقب أشرف ناجي، المحامي بالنقض، على العقوبة التي تنتظر السيدتين والتي حددها قانون العقوبات لكل من يمارس نشاط تهريب المخدرات خارج البلاد، وذلك وفقا لنص قانون العقوبات المادة 33: «أن يعاقب بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات للسجن المؤبد أو الإعدام كل من يمارس الإتجار في المخدرات، وتقع عليه غرامة مالية تصل لـ100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».

العقوبة تصل للإعدام

وأضاف الخبير القانوني أنَّ نص القانون في المادة 34 على أن «عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل للسجن المؤبد والإعدام، تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك».