آخر موعد للتسجيل في حجز شقق سكن لكل المصريين 4 اليوم

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أن اليوم الخميس، عند تمام الساعة 12 منتصف الليل، آخر موعد لتسجيل وحجز شقة في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 4»، للمتقدمين في الإعلانات السابقة، ولم يسحبوا مقدم الجدية، موضحًا أن الحجز بدأ الثلاثاء 2 مايو في الساعة التاسعة صباحًا.

كما أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كيفية تسجيل وحجز شقة في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، التي تهدف إلى توفير السكن الملائم لشرائح المجتمع المتوسطة، وفوق المتوسطة.

كيفية حجز شقة في سكن لكل المصريين 4

- الاطلاع على بيانات الشقة المطروحة.

- تحديد كود الشقة في المدينة المطلوب الحجز بها.

- يقوم المواطن المتقدم بالضغط على زر «طلباتي».

- يضغط المتقدم بالنقر على «حجز الوحدة».

- إدخال كود حجز الشقة المرغوب عليها التقدم بشرط دفع مصاريف التسجيل ومقدم جدية الحجز.

- ثم الضغط على زر «اختيار».

- ظهور رسالة «تم الاختيار بنجاح».

- تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطب إليها.

أهمية التسجل بالهاتف المحمول

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على ضرورة التأكد من صحة رقم الموبايل المسجل به على الموقع الإلكتروني لحجز الشقة، لأن سيرسل عليه رسائل نصية في مراحل مختلفة من التقديم، تفيد بكل ما هو جديد.