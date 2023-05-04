إجراء تحليل البصمة الوراثية لجثة فتاة مجهولة بالسيدة زينب

قررت النيابة العامة، إجراء تحليل البصمة الوراثية لجثة مراهقة مجهولة الهوية، سقطت من أعلى عقار في ظروف غامضة بالسيدة زينب، مع الاحتفاظ بالتحليل لدى مصلحة الطب الشرعي لمطابقتها بالبصمة الوراثية لأسرتها، عند التعرف عليها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من الأهالي بسقوط مراهقة من أعلى عقار بدائرة قسم الشرطة ووفاتها في الحال، وبالانتقال، تبين العثور على جثة مجهولة الهوية لـ«مراهقة» في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين إنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، ونزيف خارجي.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هويتها.

كما انتدبت النيابة العامة رجال الأدلة الجنائية، لأخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأحوال المدنية في محاولة لكشف هويتها، كما طلبت تصوير الجثة، ونشر الصور على أقسام الشرطة المختلفة، في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين علي تلك الأقسام من العاملين بها والمواطنين.