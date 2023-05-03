تفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز سقوط فتاة من عقار في السيدة زينب

قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط واقعة سقوط مراهقة مجهولة الهوية من أعلي عقار بالسيدة زينب، تمهيدا إلى تفريغها لكشف ملابسات الواقعة، واستعجلت النيابة العامة تحرياتها المباحث حول الواقعة وملابساتها وكشف هويتها، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من الأهالي بسقوط مراهقة من أعلى عقار بدائرة قسم الشرطة ووفاتها، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة الهوية لمراهقة في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابساها الداخلية والخارجية، وتبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى نزيف خارجي.

نقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هويه المتوفية.

كما طلبت النيابة العامة انتداب الأدلة الجنائية لأخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحة الأحوال المدنية تمهيدا لكشف هويتها، كما طلبت النيابة العامة تصوير الجثة ونشر صورها في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام من العاملين بها والمواطنين.