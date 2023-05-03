ملابس الملك تشارلز خلال حفل التتويج.. جلباب ذهبي ثقيل يعود لجده الأكبر

بدأ العد التنازلى لحفل تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطاينا، وسيعقد الحفل يوم السبت المقبل، الموافق السادس من مايو، وينتظر الكثيرون داخل بريطانيا وخارجها، رؤية مراسم وتفاصيل حفل التتويج، التي غابت 70 عاما عن المجتمع البريطاني، ومن أبرز طقوس التتويج التي يتم الاستعداد لها، تجهيز ملابس المللك تشارلز خلال حفل التتويج.

وبشأن ملابس الملك تشارلز خلال حفل التتويج، تم الكشف عن الجلباب الذهبي الثقيل، الذي يشبه الكاهن، وسيرتديه الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه، كما أنه سيرتدي طبقة فوق طبقة من الأثواب المتلألئة، التي تم إنشاء بعضها لجده الأكبر جورج الخامس، وفقا لشبكة «بي بي سي».

ملابس الملك تشارلز في حفل التتويج

كما سيتم منح الملك تشارلز معطفًا طويلًا لامعًا بأكمام ذهبية لارتدائه خلال حفل التتويج، يسمى «Supertunica»، وهو رداء يعود للملك جورج الخامس في عام 1911، وتم ارتداؤه في حفلات التتويج المتتالية بما في ذلك الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

ويزن الرداء حوالي 2 كجم، وهو مصنوع من قماش من الذهب، وخيط حريري ملفوف بقطع رقيقة من المعدن الذهبي أو الفضي المذهل و ومطرزة بزخارف من الأرابيسك والزخارف الزهرية.

كما سيكون من ضمن الملابس خلال حفل التتويج عباءة تسمى Robe Royal، والتي صُنعت للملك جورج الرابع في عام 1821، وتزن من 3 إلى 4 كجم.

أما عن الوشاح الذي يثبت عبر الصدر بقفل نسر ذهبي، مستوحى من مجموعات التتويج القديمة، وأسلوبه الشبيه بالكاهن يهدف إلى ترميز الطبيعة الإلهية للملكية ومصنوع من قماش من الذهب، ومزين بزخارف من بينها فلور دي ليس، وكذلك النسور الإمبراطورية، وشعارات الأزهار الوطنية من الورود الحمراء والوردية، والأشواك الزرقاء والنباتات الخضراء.

الاحتفاظ بملابس التتويج في برج لندن

وارتدى هذا الرداء مجموعة من الملوك السابقين بما في ذلك الملكة إليزابيث الثانية، أثناء تتويجها في عام 1953.

يشار إلى أنه عادة ما يتم الاحتفاظ بالملابس في برج لندن، وأنها تشكل جزءً من شعارات التتويج.