ضبط متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة النصب على المواطنين.. «أوهمهم بتسفيرهم للخارج»

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل في الخارج بموجب محررات مزورة، ومحاولته غسل متحصلات النشاط الإجرامي عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدّرت أفعال الغسل التي نفذها المذكور بـ10 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.