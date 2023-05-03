ضبط شخصين بتهمة غسل 10ملايين جنيه من حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظتي القاهرة والمنيا، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات.

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا، اتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.